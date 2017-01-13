Ice storm warning starts at noon

The National Weather Service has pushed the start time for the ice storm warning from 9 a.m. to noon for most of northwest Missouri and northeast Kansas.
…ICE STORM EXPECTED THIS WEEKEND…
.PERIODS OF SIGNIFICANT ICING ARE LIKELY ACROSS THE AREA THIS
WEEKEND…STARTING THIS MORNING ACROSS AREAS MAINLY SOUTH OF
HIGHWAY 50 AND SPREADING NORTHWARD THROUGH THE AFTERNOON AND
EVENING. PERIODS OF FREEZING RAIN WILL CONTINUE THROUGH SUNDAY
EVENING ACROSS NORTHERN MISSOURI. THE MOST SIGNIFICANT ICING IS
EXPECTED SATURDAY NIGHT INTO SUNDAY MORNING. PRECIPITATION WILL
GRADUALLY CHANGE OVER TO RAIN FROM SOUTH TO NORTH SUNDAY AFTERNOON
AND EVENING.
…ICE STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO
MIDNIGHT CST SUNDAY NIGHT…
* TIMING…LIGHT PRECIPITATION WILL BEGIN THIS AFTERNOON…WITH
PERIODS OF FREEZING RAIN THROUGH SUNDAY AFTERNOON OR EVENING.
THE HEAVIEST PERIODS OF ICE ACCUMULATION WILL BE SATURDAY NIGHT
INTO SUNDAY MORNING.
* ICE ACCUMULATIONS…TODAY WILL RANGE FROM A LIGHT GLAZE TO A
TENTH OF AN INCH. WE EXPECT TOTAL ICE ACCUMULATIONS DURING THE
MULTI-DAY PERIOD OF ONE-QUARTER TO AROUND ONE HALF OF AN INCH.
* MAIN IMPACT…MAJOR IMPACTS TO TRAVEL ARE LIKELY AS ICE
ACCUMULATES ON AREA ROADWAYS. BRIDGES AND OVERPASSES WILL BE
MOST SUSCEPTIBLE TO ICE ACCRETION. ICE ACCUMULATION ON TREES
AND POWERLINES MAY RESULT IN SCATTERED POWER OUTAGES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
AN ICE STORM WARNING MEANS SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS ARE
EXPECTED OR OCCURRING. SIGNIFICANT AMOUNTS OF ICE ACCUMULATIONS
WILL MAKE TRAVEL DANGEROUS OR IMPOSSIBLE. TRAVEL IS STRONGLY
DISCOURAGED. COMMERCE WILL LIKELY BE SEVERELY IMPACTED. IF YOU
MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY. ICE ACCUMULATIONS AND WINDS WILL
LIKELY LEAD TO SNAPPED POWER LINES AND FALLING TREE BRANCHES THAT
ADD TO THE DANGER.
Areas impacted:
ATCHISON KS-LEAVENWORTH-WYANDOTTE-JOHNSON KS-ADAIR-BUCHANAN-
CLINTON-CALDWELL-LIVINGSTON-LINN MO-MACON-PLATTE-CLAY-RAY-CARROLL-
CHARITON-JACKSON-
INCLUDING THE CITIES OF ATCHISON, FORT LEAVENWORTH, LEAVENWORTH,
LANSING, KANSAS CITY KANSAS, OVERLAND PARK, STANLEY, OLATHE,
SHAWNEE, LENEXA, KIRKSVILLE, ST. JOSEPH AIRPORT, ST. JOSEPH,
CAMERON, PLATTSBURG, LATHROP, HAMILTON, BRAYMER, POLO,
BRECKENRIDGE, CHILLICOTHE, BROOKFIELD, MARCELINE, MACON,
LA PLATA, PARKVILLE, PLATTE CITY, RIVERSIDE, WEATHERBY LAKE,
WESTON, GLADSTONE, LIBERTY, EXCELSIOR SPRINGS, RICHMOND, LAWSON,
CARROLLTON, SALISBURY, BRUNSWICK, KEYTESVILLE, KANSAS CITY,
AND INDEPENDENCE