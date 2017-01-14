Region wakes up to Ice Storm Warning

The National Weather Service implemented an Ice Storm Warning for most of the region Saturday shortly before 4 a.m extending to 6 a.m. Monday.
According to the National Weather Service:
A BAND OF FREEZING RAIN LIFTED NORTH ACROSS EASTERN KANSAS AND
NORTHERN MISSOURI OVERNIGHT. GIVEN THE SUB-FREEZING SURFACE
TEMPERATURES…IT TOOK VERY LITTLE TIME FOR THIS BAND OF FREEZING
RAIN TO QUICKLY START ACCUMULATING ICE. WHILE THIS BAND OF RAIN
WAS RATHER DISCREET…IT MOVED NORTH OF THE CURRENT ICE STORM
WARNING…THEREFORE WE HAVE GONE AHEAD AND ISSUED THE NORTHERN
SEGMENT OF THE ICE STORM WARNING. LIKELY WE WONT HAVE MUCH… IF
ANY…ICE ACCUMULATION DURING THE DAYLIGHT HOURS AS THE FOCUS FOR
PRECIPITATION MOVES SOUTH FOR DAY…BUT WE CONTINUE TO EXPECT A
BROAD AREA OF FREEZING RAIN RESULTING IN SIGNIFICANT ICE
ACCUMULATIONS ACROSS THE REGION LATE TONIGHT INTO SUNDAY.
ADDITIONALLY…THE FREEZING RAIN MAY LINGER ACROSS FAR NORTHERN
MISSOURI…AROUND HIGHWAY 36 AND POINTS NORTH…THROUGH MUCH OF
SUNDAY NIGHT. THEREFORE WE HAVE PUSHED OUT THE EXPIRATION TIME
FOR THE NORTHERN SEGMENT TO 6 AM MONDAY.
…ICE STORM WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 6 AM CST MONDAY…
* TIMING…FREEZING RAIN WILL LET UP FOR MUCH OF THE DAYLIGHT
HOURS…THOUGH PERIODS OF LIGHT FREEZING DRIZZLE MAY OCCUR
THROUGH THE DAY. ANOTHER ROUND OF FREEZING RAIN AND SIGNIFICANT
ICE ACCUMULATION IS EXPECTED LATE TONIGHT INTO SUNDAY…RESULTING
IN THE HEAVIEST PERIODS OF ICE ACCUMULATION. ICING MAY PERSIST
WELL INTO SUNDAY NIGHT.
* ICE ACCUMULATIONS…TOTAL ICE ACCUMULATIONS OF ONE-QUARTER TO
AROUND ONE HALF OF AN INCH.
* MAIN IMPACT…MAJOR IMPACTS TO TRAVEL ARE LIKELY AS ICE
ACCUMULATES ON AREA ROADWAYS. BRIDGES AND OVERPASSES WILL BE
MOST SUSCEPTIBLE TO ICE ACCRETION. ICE ACCUMULATION ON TREES
AND POWERLINES MAY RESULT IN SCATTERED POWER OUTAGES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
AN ICE STORM WARNING MEANS SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS ARE
EXPECTED OR OCCURRING. SIGNIFICANT AMOUNTS OF ICE ACCUMULATIONS
WILL MAKE TRAVEL DANGEROUS OR IMPOSSIBLE. TRAVEL IS STRONGLY
DISCOURAGED. COMMERCE WILL LIKELY BE SEVERELY IMPACTED. IF YOU
MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY. ICE ACCUMULATIONS AND WINDS WILL
LIKELY LEAD TO SNAPPED POWER LINES AND FALLING TREE BRANCHES THAT
ADD TO THE DANGER.
Areas impacted:
ATCHISON KS-DONIPHAN-ATCHISON MO-NODAWAY-WORTH-GENTRY-HARRISON-
MERCER-PUTNAM-SCHUYLER-HOLT-ANDREW-DE KALB-DAVIESS-GRUNDY-
SULLIVAN-ADAIR-BUCHANAN-CLINTON-CALDWELL-LIVINGSTON-LINN MO-
INCLUDING THE CITIES OF ATCHISON, WATHENA, ELWOOD, TROY,
HIGHLAND, TARKIO, ROCKPORT, FAIRFAX, MARYVILLE, GRANT CITY,
ALBANY, STANBERRY, KING CITY, BETHANY, PRINCETON, MERCER,
UNIONVILLE, LANCASTER, QUEEN CITY, GREENTOP, DOWNING, GLENWOOD,
MOUND CITY, OREGON, MAITLAND, FOREST CITY, CRAIG, SAVANNAH,
COUNTRY CLUB VILLA, MAYSVILLE, STEWARTSVILLE, OSBORN, UNION STAR,
CLARKSDALE, GALLATIN, JAMESPORT, TRENTON, MILAN, GREEN CITY,
KIRKSVILLE, ST. JOSEPH AIRPORT, ST. JOSEPH, CAMERON, PLATTSBURG,
LATHROP, HAMILTON, BRAYMER, POLO, BRECKENRIDGE, CHILLICOTHE,
BROOKFIELD, AND MARCELINE
347 AM CST SAT JAN 14 2017