Ice storm warning continued through through Sunday

.ICE STORM WARNING CONTINUES…THOUGH EXPECTATIONS FOR THE ICING
TOTALS HAVE DROPPED. THE LIMITED MOVEMENT NORTH OF THE BAND OF
RAIN ACROSS SOUTHERN KANSAS INTO SOUTHERN MISSOURI OVERNIGHT HAS
RESULTED IN LOWER ICE ACCUMULATIONS THIS MORNING FOR MOST AREAS
COVERED BY THE ICE STORM WARNING. HOWEVER…EXPECTATIONS REMAIN
THAT AS THE DRIVING CIRCULATION ACROSS NORTHERN MEXICO LIFTS
NORTHEAST THE BAND OF RAIN TO OUR SOUTH WILL SLOWLY LIFT NORTH
THROUGH THE MORNING HOURS RESULTING IN SOME ICING. TEMPERATURES
ARE STILL EXPECTED TO RISE ABOVE FREEZING FROM SOUTH TO NORTH THIS
MORNING…WITH THE FREEZING LINE EXPECTED TO STALL NEAR THE
MISSOURI RIVER EARLY THIS AFTERNOON. THIS WILL LIKELY BRING AN END
TO ANY ADDITIONAL ICE ACCUMULATIONS TO POINTS AROUND AND SOUTH OF
THE MISSOURI RIVER THIS AFTERNOON WITH A PERSISTENT THREAT OF ICE
FROM ANY RAIN FOR AREAS FARTHER NORTH THIS AFTERNOON AND TONIGHT.
…ICE STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM CST MONDAY…
* TIMING…LIGHT TO MODERATE FREEZING RAIN IS EXPECTED TO MOVE
NORTH INTO THE AREA THIS AFTERNOON…PERSISTING THROUGH THE
AFTERNOON AND WELL INTO THE OVERNIGHT HOURS.
* ICE ACCUMULATIONS…TOTAL ICE ACCUMULATIONS OF ONE-QUARTER TO
HALF OF AN INCH IN EXTREME NORTHEAST KANSAS AND FAR NORTHWEST
MISSOURI WITH LIGHTER ACCUMULATIONS FARTHER EAST. BRIEF PERIODS
OF SLEET WILL ALSO BE POSSIBLE.
* MAIN IMPACT…MAJOR IMPACTS TO TRAVEL ARE LIKELY AS ICE
ACCUMULATES ON AREA ROADWAYS. BRIDGES AND OVERPASSES WILL BE
MOST SUSCEPTIBLE TO ICE ACCRETION.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
AN ICE STORM WARNING MEANS SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS ARE
EXPECTED OR OCCURRING. SIGNIFICANT AMOUNTS OF ICE ACCUMULATIONS
WILL MAKE TRAVEL DANGEROUS OR IMPOSSIBLE. TRAVEL IS STRONGLY
DISCOURAGED. COMMERCE WILL LIKELY BE SEVERELY IMPACTED. IF YOU
MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY. ICE ACCUMULATIONS AND WINDS WILL
LIKELY LEAD TO SNAPPED POWER LINES AND FALLING TREE BRANCHES THAT
ADD TO THE DANGER.
Areas impacted:
ATCHISON KS-DONIPHAN-ATCHISON MO-NODAWAY-WORTH-GENTRY-HARRISON-
MERCER-PUTNAM-SCHUYLER-HOLT-ANDREW-DE KALB-DAVIESS-GRUNDY-
SULLIVAN-ADAIR-BUCHANAN-CLINTON-CALDWELL-LIVINGSTON-LINN MO-
INCLUDING THE CITIES OF ATCHISON, WATHENA, ELWOOD, TROY,
HIGHLAND, TARKIO, ROCKPORT, FAIRFAX, MARYVILLE, GRANT CITY,
ALBANY, STANBERRY, KING CITY, BETHANY, PRINCETON, MERCER,
UNIONVILLE, LANCASTER, QUEEN CITY, GREENTOP, DOWNING, GLENWOOD,
MOUND CITY, OREGON, MAITLAND, FOREST CITY, CRAIG, SAVANNAH,
COUNTRY CLUB VILLA, MAYSVILLE, STEWARTSVILLE, OSBORN, UNION STAR,
CLARKSDALE, GALLATIN, JAMESPORT, TRENTON, MILAN, GREEN CITY,
KIRKSVILLE, ST. JOSEPH AIRPORT, ST. JOSEPH, CAMERON, PLATTSBURG,
LATHROP, HAMILTON, BRAYMER, POLO, BRECKENRIDGE, CHILLICOTHE,
BROOKFIELD, AND MARCELINE
423 AM CST SUN JAN 15 2017